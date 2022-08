Ο Άλαν Σεν-Μαξιμέν είχε κέφια μετά τη νίκη της Νιουκάστλ επί της Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-0 και πέρα από τα αυτόγραφα που υπέγραψε, έδωσε κι ένα ρόλεξ σε οπαδό της ομάδας.

Ο Γάλλος εξτρέμ αγωνίστηκε βασικός στην εντός έδρας νίκη των «καρακαξών» με 2-0 επί της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη και φαίνεται πως το θετικό αυτό ξεκίνημα της ομάδας του τον χαροποίησε... υπέρ του δέοντος.

Ο Αλέν Σεν-Μαξιμέν αποχωρώντας από το γήπεδο κατευθύνθηκε στους οπαδούς της ομάδας, μ' έναν τυχερό εξ' αυτών να λαμβάνει ως δώρο από τον 25χρονο ποδοσφαιριστή ένα ρολόι ρόλεξ. Φυσικά, ο φίλαθλος δέχθηκε το δώρο όντας έκπληκτος από την κίνηση του Σεν Μαξιμέν και τον ευχαριστήσε.

Στην συνέχεια ο Γάλλος παίκτης υπέγραψε και μία γαλλική σημαία που κρατούσε ο συγκεκριμένος φίλαθλος με το παιδί του και πάνω είχε γραμμένο το ονοματεπώνυμό του ποδοσφαιριστή της Νιουκάστλ με τον αριθμό 10 από πάνω.

Just Allan Saint-Maximin giving a Rolex to a fan. 🤯⌚️ pic.twitter.com/kYjhNay8Uk