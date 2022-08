Daily Mail: «Οι ιδιοκτήτες της Νιούκαστλ είναι χρηματοδότες των μεγαλομετόχων της Τσέλσι»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες της Νιούκαστλ εμπλέκονται έμμεσα στη μετοχική σύνθεση της Τσέλσι. Κατηγορηματική διάψευση από τους Λονδρέζους.

Δημοσίευμα «βόμβα» από τη Daily Mail. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Βρετανών υπάρχει θέμα με τη διαφάνεια της εξαγοράς της Τσέλσι, καθώς οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες της Νιούκαστλ εμπλέκονται με το «fund» που στηρίζει τον Αμερικανό επιχειρηματία Τόντ Μπόελι.

REVEALED: Newcastle's Saudi owners Public Investment Fund are major investors in Chelsea's new majority shareholder | @MattHughesDM https://t.co/TqZWdd2ln2