Μεταγραφή με το βλέμμα στο μέλλον για την Τσέλσι της εποχής Μποέλι που ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου μέσου Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα για τα επόμενα έξι χρόνια.

Το deal των Μπλε με την Άστον Βίλα, για το 18χρονο wonderkid Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα, ο οποίος εδώ και μήνες βρίσκεται στο «στόχαστρο» των κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης, ήταν ήδη γνωστό, με την Τσέλσι να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας τους το μεσημέρι της Πέμπτη (4/8).

Ο Τσουκουεμέκα έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο στην Νορθάμπτον Τάουν προτού μετακομίσει στη Βίλα σε ηλικία 12 ετών και προχωρήσει τις ηλικιακές κατηγορίες μέχρι το ντεμπούτο του στην Premier League εναντίον της Τότεναμ τον Μάιο του 2021.

Η ικανότητά του να κυκλοφορεί την μπάλα και η έξυπνη πάσα του ήταν βασικά χαρακτηριστικά που τον βοήθησαν να ανέβει στις τάξεις των «χωριατών».

