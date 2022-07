Ο Ντάργουιν Νούνιεζ εμφανίστηκε σε κακή αγωνιστική κατάσταση στο φιλικό παιχνίδι της Λίβερπουλ με τη Ζάλτσμπουργκ και το Twitter πήρε «φωτιά».

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε με 1-0 από τη Ζάλτσμπουργκ σε φιλική αναμέτρηση στην Αυστρία με τα βλέμματα των οπαδών της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ να εστιάζονται στην απογοητευτική εμφάνιση του Ντάργουιν Νούνιεζ. Ο νεοαποκτηθείς Ουρουγουανός επιθετικός έδειχνε να είναι έξω από τα «νερά» του και... παραπατούσε στον αγωνιστικό χώρο. Κακά κοντρόλ, άτσαλα σουτ και αποτυχημένες ντρίμπλες από τον 23χρονο φορ, ο οποίος έγινε viral στα Social Media με χρήστες του Twitter να τον «τρολάρουν» και να λένε για... δίδυμο αδελφό του Ρομελού Λουκάκου.

Darwin Nunez Vs Salzburg 🤦‍♂️seriously how is this guy worth 100 mill 🤦‍♂️🙆‍♂️😂😂😂😂this guy and Lukaku at the same because dude can’t even control a ball pic.twitter.com/5ec4iDpKfV — kumasi Alkaline 🔥🦁🔥 (@alkaline9890) July 28, 2022

Liverpool's £85million record signing striker Darwin Nunez really frustrated Red Bull Salzburg's defenders on Wednesday! Looks like Premier League will be lit next season. 😂😂pic.twitter.com/O0kn05e8SI — Kennedy Wandera (@VOA_Wandera) July 28, 2022