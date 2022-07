Σε πλάνα από το ντοκιμαντέρ της Άρσεναλ που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Μικέλ Αρτέτα, εξομολογείται στους παίκτες του ότι χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς που του έσωσε τη ζωή όταν ήταν μικρό παιδί.

Νέα πλάνα κυκλοφόρησαν από το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Όλα ή τίποτα» (All or nothing) για την Άρσεναλ. Οι Gunners είναι το θέμα της τελευταίας δόσης της δημοφιλούς σειράς της Amazon Prime, η οποία έχει καλύψει στο παρελθόν τη Μάντσεστερ Σίτι και την Τότεναμ. Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Αυγούστου, καταγράφει την σεζόν 2021-22 της Άρσεναλ, η οποία τελείωσε με απογοήτευση αφού οι Gunners δεν κατάφεραν να πάρουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Άρσεναλ ξεκίνησε την εκστρατεία με διαδοχικές ήττες από Μπρέντφορντ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι στα τρία πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος. Το τελευταίο τρέιλερ της σειράς επικεντρώνεται σε μια ομιλία της ομάδας από τον τεχνικό της, Μικέλ Αρτέτα, στην οποία εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στους παίκτες του παρά το κακό ξεκίνημά τους. Επιπλέον, ο Ισπανός τους μιλά για την εγχείρηση καρδιάς που του έδωσε τη ζωή όταν ήταν μικρό παιδί και για το ιατρικό προσωπικό που τον περιέθαλψε.

«Σε πολλούς κλάδους υπάρχουν ομάδες υψηλών επιδόσεων», είπε στους παίκτες του ο κάποτε αρχηγός της Άρσεναλ, Αρτέτα. «Αυτές οι ομάδες ονομάζονται έτσι γιατί όλες έχουν κάτι κοινό, έχουν αποτελέσματα. Όταν γεννήθηκα, γεννήθηκα με μια μεγάλη καρδιοπάθεια και για δύο χρόνια έπρεπε να προσπαθήσουν να σώσουν τη ζωή μου. Είχα την ευκαιρία να έχω το πρώτο ανοιχτό χειρουργείο στην Ισπανία. Μια ομάδα υψηλών επιδόσεων δεν είναι απλώς μια ομάδα ποδοσφαίρου ή μια ομάδα μπάσκετ. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια ομάδα έκτακτης ανάγκης - για παράδειγμα αυτές που εργάζονται σε νοσοκομεία. Αυτές οι ομάδες πρέπει να περιβάλλονται από ανθρώπους που είναι πολύ ιδιαίτεροι, είναι πρόθυμοι να δουλέψουν 100%. Το κάνουν για έναν λόγο, γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν. Αυτή είναι η ώθησή τους, αυτός είναι ο σκοπός τους».

Ο Αρτέτα παραδέχτηκε ότι ένιωθε απογοητευμένος μετά την ήττα με 5-0 από τη Σίτι στο δεύτερο παιχνίδι της σεζόν. «Είχα φόβο, είχα ανασφάλεια», είπε και στη συνέχεια παρέθεσε όλα τα θετικά στη ζωή του ως κίνητρο για τους παίκτες του. «Έχω μια απίστευτη οικογένεια, μια γυναίκα, τρία παιδιά. Το κλαμπ, πάντα σημαντικό, από την κορυφή, τον ιδιοκτήτη, όλους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας γιατί κάνατε σε μια δύσκολη στιγμή μια από τις καλύτερες εβδομάδες της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Πίστεψε στον εαυτό σου, εγώ πιστεύω. Είσαι πολύ καλός. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω σε μια δύσκολη στιγμή είναι να κατηγορήσω οποιονδήποτε από εσάς»!

Δείτε το σχετικό βίντεο:

🔴 All or Nothing: 𝗔𝗿𝘀𝗲𝗻𝗮𝗹



After losing our first three Premier League games of 21/22, the boss delivered this... ❤️



📺 Prime Video: August 4 | #AONArsenal pic.twitter.com/sYazjT5rT6