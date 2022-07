Λίγες μέρες πριν από το ραντεβού με τη Σίτι για το Community Shield, η Λίβερπουλ των πολλών αλλαγών ηττήθηκε με 1-0 από τη Ζάλτσμπουργκ και αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι από την Αυστρία.

Με ήττα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Λίβερπουλ επί αυστριακού εδάφους, αφού η Ζάλτσμπουργκ επιβλήθηκε με 1-0 και της χάλασε το νικηφόρο σερί στα φιλικά ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι για το Community Shield το προσεχές Σάββατο (30/7).

Με τον Κώστα Τσιμίκα να μένει εκτός αποστολής λόγω μικροτραυματισμού, ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε εντεκάδα με πολλές αλλαγές και με τον Νούνιες ως ηγέτη της επιθετικής γραμμής.

Σε αντίθεση όμως με τα... όργια που έκανε απέναντι στη Λειψία (τέσσερα γκολ), ο Ουρουγουανός αυτή τη φορά δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, ενώ ούτε οι αλλαγές του δεύτερου μέρους μπόρεσαν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Εκείνη που το κατάφερε ωστόσο ήταν η Ζάλτσμπουργκ, η οποία βρήκε το δρόμο προς τη νίκη με γκολ του Σέσκο στο 31΄.

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άντριαν, Μίλνερ, Γκόμες, Κονατέ, Μπάτσετις, Κεϊτά, Τζόουνς, Μαμπάγια, Έλιοτ, Νούνιες, Καρβάλιο

Goal. Sesko.



Nice move through and he converts calmly into the corner.



Salzburg 1-0 Liverpool [30'] pic.twitter.com/ptXU4kSFKe