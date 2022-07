Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν εκείνος που βοήθησε τον Άλισον να βγάλει το φοβερό ψάρι από τη λίμνη στην οποία διασκέδασαν οι «κόκκινοι» το απόγευμα της Δευτέρας, με τον Greek Scouser να παίρνει την απόχη και να βοηθάει τον Βραζιλιάνο πορτιέρε.

Ο Κώστας Τσιμίκας είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Άλισον στο ψάρεμα των παικτών του Κλοπ, όπου οι Ντάργουιν Νούνιες, Λουίς Ντίας και Ρομπέρτο Φιρμίνο απλά έμειναν να... μαυρίζουν τους κοιλιακούς τους.

Ο Έλληνας φουλ μπακ ήθελε να συμμετέχει στην τρομερή ψαριά του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα, ο οποίος κατάλαβε ότι το δόλωμα είχε πιάσει κάτι πολύ καλό, αλλά χρειαζόταν βοήθεια.

Ο Greek Scouser πήρε την απόχη και κατάφερε να βγάλει το ψάρι από την λίμνη, ποζάροντας λίγο αργότερα με το «έπαθλο».

Kostas helping Alisson real in that monster of a fish 🎣 😂#lfc #liverpool #ynwa pic.twitter.com/ViVFbzshCs