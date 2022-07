Τούχελ: «Δεν νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι, έχουμε παίκτες που θέλουν να φύγουν» (vid)

Έντονα προβληματισμένος ο Τόμας Τούχελ μετά την φιλική, αλλά βαριά «τεσσάρα» από την Άρσεναλ. «Δεν κοντράραμε μια ομάδα που δεν παίζει καν στο Champions League, δεν ήμασταν στο επίπεδό τους».

Ο Γερμανός προπονητής δεν έκρυψε τα προβλήματα της ομάδας του και δεν δίστασε να εκθέσει την κατάσταση που διόλου ιδανική είναι αυτή τη στιγμή στους «μπλε», δυο εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Premier League.

Τα ξημερώματα της Κυριακής η Τσέλσι ηττήθηκε με τέσσερα γκολ από την Άρσεναλ που έφερε στην επιφάνεια όλες τις αδυναμίες των φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου και ο Τόμας Τούχελ ανέφερε:

«Δεν είμαι καθόλου χαλαρός. Μας άξιζε η ήττα. Δεν ήμασταν καθόλου ανταγωνιστικοί και καλοί. Δεν παίξαμε με την πιο δυνατή σύνθεσή μας, είναι μια αιτιολόγηση αυτή, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει.

Η Άρσεναλ είχε απόλυτη πίστη στο πλάνο της και ήταν απόλυτα αφοσιωμένη, στοιχεία τα οποία δεν είχαμε καθόλου εμείς. Επίσης έχουμε πολλούς παίκτες που θέλουν να φύγουν και εξετάζουν τις επιλογές τους, πράγμα που δεν μας επιτρέπει να έχουμε την αφοσίωση που πρέπει. Είναι οι ίδιοι παίκτες με πέρυσι αυτοί που παίζουν, οπότε πώς ν' αλλάξει κάτι;

Δεν νομίζω... Θα δούμε ανάλογα πως θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά ίσως τα προβλήματα που έχουμε τώρα είναι το ότι έχουμε ακριβώς τους ίδιους παίκτες».

Think Tuchel has hit the nail on the head tbh, something that people have thought about for awhile pic.twitter.com/MpExuSohOK