Ο άλλοτε κίπερ της Λίβερπουλ, Κρις Κέρκλαντ συγκλόνισε με τα λόγια του στους «Times» για τον εθισμό του στα παυσίπονα, τη στιγμή που σκαρφάλωσε στην οροφή του προπονητικού της Μπέρτον για να αυτοκτονήσει αλλά και τη σκέψη των αγαπημένων του που τον κράτησε στη ζωή.

Οι Έλληνες φίλαθλοι θα τον θυμούνται ίσως από τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα στη Λίβερπουλ στο Champions League της σεζόν 2004/05. Ο Κρις Κέρκλαντ ήταν παρών στην πορεία μέχρι το θαύμα της Κωνσταντινούπολης και θα μπορούσε να υπερηφανεύεται για την κούπα με τα μεγάλα αυτιά που κατέκτησε πριν από 17 χρόνια. Θα μπορούσε, αν τα δέκα από αυτά δεν τα είχε περάσει εθισμένος σε ουσίες και κατ' επέκταση βουτηγμένος στο σκοτάδι της κατάθλιψης.

Ο μία φορά διεθνής τερματοφύλακας, με θητεία σε Γουίγκαν και Σέφιλντ Γουένσντεϊ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τη συγκλονιστική του ιστορία αφότου εγκατέλειψε το κορυφαίο επίπεδο, μιλώντας ανοιχτά για τον εθισμό του στα παυσίπονα, ο οποίος άρχισε από ένα χρόνιο πρόβλημα στην πλάτη που είχε αποκομίσει σε προπόνηση με τους Reds.

Σε συνέντευξή του στους «Times», ο 41χρονος, πια, Κέρκλαντ, δήλωσε πως έφτασε κυριολεκτικά ένα βήμα πριν την αυτοκτονία, όταν ανέβηκε στην οροφή του προπονητικού κέντρου της Μπέρτον Άλμπιον τον Ιούλιο του 2016 με ξεκάθαρο σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του. Ωστόσο, όπως τόνισε, ήταν η σκέψη της συζύγου, Λιόνα και της κόρης του, Λούσι, που τον εμπόδισαν να πηδήξει στο κενό και πλέον, στην τρίτη του απόπειρα να «ξεκόψει», δηλώνει «καθαρός» εδώ και πέντε μήνες.

«Ήμουν έτοιμος να πηδήξω, αλλά ένιωσα τη Λιόνα και τη Λούσι να με τραβάνε πίσω. Ήταν η πιο φρικτή εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν τρομερά άρρωστος, μέχρι που μια μέρα πήγα να κοιμηθώ και το επόμενο πρωί μπήκα στο αμάξι και πέταξα όλα τα χάπια ένα ένα στον υπόνομο. Σκέφτηκα ότι ''πρέπει να το κόψεις, αλλιώς θα σκοτωθείς''.

Ήταν άθλια περίοδος για μένα αλλά και για τα κορίτσια. Είχαν τον σύζυγό και τον πατέρα τους στο σπίτι αλλά ουσιαστικά δεν υπήρχα, τα χάπια μου έκαναν κακό.

Αυτή τη στιγμή νιώθω φανταστικά. Σταμάτησα τη χρήση και είμαι ''καθαρός'' εδώ και πέντε μήνες. Η Λιόνα ήταν απίθανη, με ήλεγχε κάθε βράδυ. Ό,τι ακούτε για τέτοιες ιστορίες αποχής από τις ουσίες είναι αλήθεια. Ήταν μια απαίσια εβδομάδα αλλά η Λιόνα ένα απόλυτο διαμάντι.



Αυτή είναι η τρίτη φορά που σταματάω τα χάπια και ελπίζω να μείνω μακριά από αυτά. Έχω δεσμευθεί πλέον και δεν θέλω να το κάνω ξανά από την αρχή. Να το λέω στους φίλους μου, στον κόσμο, κάποιες φορές αισθάνομαι ότι είμαι μια απάτη επειδή δεν είπα την αλήθεια την πρώτη φορά.



Προφανώς και αυτή η κατάσταση επηρεάσε πολύ την ψυχική μου υγεία και χρειαζόμουν να το επικοινωνήσω με τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι άνθρωποι θα ταυτιστούν με την εμπειρία μου δυστυχώς», δήλωσε χαρακτηριστικά και δεν έμεινε μόνο στη δική του ιστορία, τονίζοντας ότι πολλοί ποδοσφαιριστές από τις χαμηλότερες κατηγορίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα αλλά φοβούνται να μιλήσουν για να μην μείνουν χωρίς δουλειά.



«Υπάρχουν ακόμα παίκτες που δεν λένε τίποτα γιατί φοβούνται τις συνέπειες. Υπάρχουν παίκτες που αμοίβονται βάσει του αριθμού συμμετοχών τους και αν δεν παίξουν, δεν πληρώνονται. Οι περισσότεροι όχι στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά στη League One, στη League Two. Οι άνθρωποι έχουν στεγαστικά δάνεια να πληρώσουν.

Για μένα τα παυσίπονα θα έπρεπε να απαγορευθούν εντελώς από τους συλλόγους. Είναι ρεαλιστικό; Αν όχι, τότε πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε όταν κάποιος τα ζητάει συχνά, να επεμβαίνουν οι σύλλογοι και να λένε '' μήπως αντιμετωπίζεις πρόβλημα;''»

I’m Chris Kirkland I’ve been addicted to Painkillers for 10 years ,big thanks to @henrywinter for doing this article hope it helps ,click on the link https://t.co/M6YFr6JA2D @walkingsbrill and thanks to all my friends and family who are getting me through it especially my Wife Xx pic.twitter.com/KHxbdzHqAv