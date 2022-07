Ο κόσμος της Γιουνάιτεντ ακόμα και στην Αυστραλία δείχνει πως δεν... συμπαθεί και ιδιαίτερα τον Χάρι Μαγκουάιρ, αποδοκιμάζοντάς τον στις επαφές του με τη μπάλα στο φιλικό απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας!

Ο Άγγλος αμυντικός παρέμεινε αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» μετά από απόφαση του Έρικ Τεν Χαγκ, όμως, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εύκολο να κερδίσει και τον σεβασμό των οπαδών της ομάδας του μετά απ' όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Ο κόσμος της Γιουνάιτεντ ακόμα και στο φιλικό με την Πάλας στην Αυστραλία, έδειξε στον διεθνή στόπερ πως δεν απολαμβάνει την εκτίμηση των υποστηρικτών του κλαμπ και ακούγονταν αποδοκιμασίες από τις εξέδρες του Melbourne Cricket Ground στις επαφές που έκανε ο ποδοσφαιριστής με τη μπάλα!

Harry Maguire is getting booed whenever he touches the ball… #MUFC pic.twitter.com/jHzL09lk9g