Η αγγλική λίγκα έχει εισαγάγει νέους κανόνες σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τις καθυστερήσεις.

Το κατά πολλούς κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, η αγγλική Premier League, επιστρέφει στις 5 Αυγούστου με την επίσκεψη της Κρίσταλ Πάλας στο Emirates και την Άρσεναλ που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας σεζόν και μαζί ένα νέο multi-ball σύστημα.

Σύμφωνα με τον Μάικ Κίγκαν της Daily Mail, συνολικά δέκα μπάλες θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων σε μια προσπάθεια να επιταχύνει το παιχνίδι και να μειώσει τις καθυστερήσεις.

Πιο αναλυτικά θα χρησιμοποιούνται: η μπάλα στην έναρξη του παιχνιδιού, μία στην κατοχή του τέταρτου διαιτητή και άλλες οκτώ περιμετρικά στο γήπεδο. Δύο πίσω από τα τέρματα και άλλες δύο κοντά στη γραμμή. Οι μπάλες θα τοποθετηθούν σε κώνους και πρέπει οι παίκτες να είναι προσεκτικοί με αυτούς που βρίσκονται πίσω από το τέρμα ώστε να μην παρεμβαίνουν στο σύστημα απόφασης στόχων Hawk-Eye.

Επιπλέον, ο ρόλος των ball boys -συνήθως παικτών της ακαδημίας στον σύλλογο- έχει αυξηθεί. Τουλάχιστον οκτώ θα πρέπει να τοποθετηθούν γύρω από τον αγωνιστικό χώρο και θα έχουν λάβει οδηγίες να έχουν οπτική επαφή με τον παίκτη που κάνει την επαναφορά, ώστε να επιστρέφουν την μπάλα με την ίδια ταχύτητα και για τις δύο ομάδες. Υπήρξε μια τάση τα ball boys να κρατούν την μπάλα λίγο περισσότερο για να κερδίζουν λίγο χρόνο για τις ομάδες εφόσον αυτές τον χρειάζονταν.

