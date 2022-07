Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι έμειναν... σαστισμένοι όταν ο Τρόι Χοκ τους υποδέχτηκε με τον τρόπο του, στο προπονητικό κέντρο πριν την περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εάν είστε χρήστης του TikTok, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχετε συναντήσει ένα βίντεο με έναν κομψά ντυμένο άνδρα να χαιρετά τους πελάτες καθώς μπαίνουν σε ένα κατάστημα. Αυτός ο άνδρας είναι ο κωμικός Milo McCabe (κατά κόσμον Τρόι Χοκ) που έχει γίνει γνωστός πηγαίνοντας σε μια σειρά από γνωστά καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, κάνοντας κομπλιμέντα στους πελάτες καθώς περνούν από τις πόρτες και συχνά ενοχλώντας το προσωπικό!

Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, φαίνεται ότι ο Χοκ προσκλήθηκε από τους πρωταθλητές της Premier League καθώς η ομάδα συγκεντρώθηκε πριν από την περιοδεία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ το.. σκετσάκι του έχει εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες, φαίνεται ότι αρκετοί από τους αστέρες της Σίτι αγνοούσαν την προσφιλή του συνήθεια, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις τους.

Το πιο αστείο σκηνικό έχει πρωταγωνιστή τον Τζακ Γκρίλις που δείχνει εντελώς μπερδεμένος αφού του είπε καθώς περνούσε την πόρτα ότι έχει ένα «υπέροχα συμμετρικό πρόσωπο», και ο Έρλινγκ Χάαλαντ περιγράφεται ως «τεράστιο σκανδιναβικό τανκ».

Τελευταίος ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Καταλανός κόους να έχει μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον κωμικό ο οποίος του έβαλε να λύσει ένα γρίφο. «Ποιος είναι περισσότερο εμψυχωτικός ομιλητής, ο εμψυχωτικός ομιλητής ή ο Πεπ που δίνει μια εμψυχωτική ομιλία;» Το οποίο πρέπει στα αγγλικά ακούγεται κάπως έτσι: Who's more the pep talker: the pep talker, or the pep talker who gives Pep a pep talk?.

Η Σίτι ξεκινά την περιοδεία της τα ξημερώματα της Πέμπτης, αντιμετωπίζοντας τη μεξικανική ομάδα Κλουμπ Αμέρικα στο Χιούστον.