Η Άρσεναλ παρουσίασε τη νέα της φανέλα για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις της επιλέγοντας το μαύρο χρώμα ως το κυρίαρχο και βάφοντας χρυσές τις λεπτομέρειες.

Οι «κανονιέρηδες» δημοσιοποίησαν τη νέα εμφάνιση που θα χρησιμοποιούν στα εκτός έδρας παιχνίδια τους για την σεζόν 2022-2023. Η Άρσεναλ αποφάσισε να επιστρέψει στο total black look. Τα μόνα που αποτελούν εξαίρεση σ' αυτό είναι το σήμα της ομάδας και τα ονόματα της εταρείας ένδυσης και κεντρικής χορηγού της φανέλας που είναι χρυσά, αλλά και οι γραμμές στους ώμους που είναι γκρι.

Back in black ♣️



Introducing The Arsenal x @adidasfootball 22/23 Away Kit 😎