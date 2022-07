Ο Ριγιάντ Μαχρέζ αστειεύτηκε ότι περίμενε να υπογράψει νέο του συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι πριν αντικαταστήσει το σπασμένο του κινητό τηλέφωνο.

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ δεσμεύτηκε με νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Premier League αυτή την εβδομάδα ανανεώνοντας τη συνεργασία τους για ακόμα τρία χρόνια.

Ο διεθνής Αλγερινός εξτρέμ ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την υπόλοιπη ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα αυτό το Σαββατοκύριακο ενόψει του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους για την προετοιμασία της σεζόν και λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση έβγαλε μια φωτογραφία δημοσιεύοντάς την στο twitter.

Στη φωτογραφία που πόσταρε ο 31χρονος φαίνεται πως το κινητό του τηλέφωνο έχει σπάσει, κάτι που επισήμανε ένας θαυμαστής του -κι ακολούθησαν κι άλλοι στη συνέχεια- επισημαίνοντας το... προφανές ότι έχει χρήματα για να πάρει καινούργιο. Με τον Μαχρέζ να απαντά αστειευόμενος ότι περίμενε πρώτα να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου με τους «πολίτες» πριν αγοράζει νέο!

«Περίμενα το νέο συμβόλαιο».

Off to 🇺🇸✈️ pic.twitter.com/AtxIB1rQYt

Was waiting for the new contract 👀😂 https://t.co/lqfwg9mHdL