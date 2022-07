Ο Σον έφτιαξε, ο Κέιν σκόραρε, η Τότεναμ έμεινε στο 1-1 απέναντι στη Σεβίλλη και το φιλικό παιχνίδι απέκτησε... πολεμικό κλίμα με σκληρά μαρκαρίσματα, χτυπήματα και καυγάδες!

Στην πόλη Σουγόν της Νοτίου Κορέας, ο Χέουνγκ – Μιν Σόν έγινε αποδέκτης υποδοχής... ήρωα από τους συμπατριώτες του, όμως, η Τότεναμ πέρασε δύσκολα στο ματς με την Σεβίλλη.

Κι αυτό διότι παρά τον φιλικό χαρακτήρα του παιχνιδιού, η δύναμη και τα σκληρά μαρκαρίσματα κυρίως από την πλευρά των Ανδαλουσιανών ήταν τέτοια που προκάλεσαν εκνευρισμό στην αγγλική ομάδα.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους ένα χτύπημα του Σον σε διεκδίκηση της μπάλας άφησε τον Μοντιέλ με αίματα στο στόμα, ο ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης ζήτησε τα ρέστα και οι παίκτες των δύο ομάδων άρχισαν τις κοκορομαχίες, με τον Ριτσάρλισον να ρίχνει γροθιά σε αντίπαλο!

Στο δεύτερο μέρος όταν πλέον υπήρξε ποδόσφαιρο, ο Κέιν στο 50' άνοιξε το σκορ με εύκολο πλασέ από ασίστ του Σον. Οι δυο τους συνεχίζουν δίχως σταματημό μετά τις συνεργασίες τους στο περσινό πρωτάθλημα, ενώ, στο πρώτο φιλικό είχαν σκοράρει από δυο φορές.

Το τελικό 1-1 διαμόρφωσε με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής ο Ιβάν Ράκιτιτς στο 64ο λεπτό.

