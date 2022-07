Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε την εκτός έδρας φανέλα της ομάδας για τη νέα σεζόν με το λευκό να είναι το κυρίαρχο χρώμα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρουσίασαν την εμφάνιση που θα φορά τόσο η ανδρική όσο και η γυναικεία ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Adidas αποφάσισαν να πάνε σε μία ολόλευκη φανέλα, η οποία όμως έχει μία ιδιατερότητα.

Στους ώμους υπάρχουν τρεις γραμμές από την κάθε πλευρά η κάθεμία από τις οποίες έχει ένα από τα τρία βασικά χρώματα της ομάδας, δηλαδή το μαύρο και οι δύο ιδιαίτερες αποχρώσεις του κόκκινου. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία σε φανέλα της ομάδας του Μάντσεστερ.

Η νέα φανέλα είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 19 Ιουλίου στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας.

