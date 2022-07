Δεν έχει καμία σχέση με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Άλλωστε, Ζιντάν είναι το όνομά του, όχι το επώνυμο. Ωστόσο, φροντίζει να το τιμά ο νεαρός χαφ της Γιουνάιτεντ, κάνοντας ντρίμπλα για highlight απέναντι στην Melbourne Victory.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε και στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των «κόκκινων διαβόλων» για το φετινό καλοκαίρι, με την ομάδα του Τεν Χαγκ να παίρνει ακόμα μια νίκη με τέσσερα τέρματα (4-1) μετά και το επιβλητικό 4-0 στο ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ.

Στην κρύα Μελβούρνη το κλαμπ του Μάντσεστερ έκανε ανατροπή από το πρώτο ημίχρονο και ανάμεσα στα υπόλοιπα highlights, ξεχωρίζει η ντρίμπλα του Ζιντάν Ίκμπαλ.

Ο Ιρακινός μέσος – που στο πρώτο ματς είχε ζητήσει και τη φανέλα του Σαλάχ – παρά την πίεση που του ασκήθηκε και το γεγονός πως ο αντίπαλος τον τραβούσε από τη φανέλα, βρήκε τρόπο να τον εκθέσει ανεπανόρθωτα. Τον απώθησε όσο έπρεπε με το χέρι για να κερδίσει χώρο κι αμέσως έκανε τη «ρουλέτα» του «Ζιζού», κερδίζοντας τον θαυμασμό των οπαδών.

Before you scroll past, just take a sec to like and RT just to appreciate the brilliance of this young lad, Zidane Iqbal.#MUFC || #MUTOUR22 pic.twitter.com/cSHmYRBYeU