Κίτρινη με γαλάζια λεπτομέρεια θα είναι η νέα εκτός έδρας φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως παρουσιάστηκε επίσημα από το κλαμπ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται για την ιστορική της επιστροφή στα «σαλόνια» της Premier League έπειτα από 23 χρόνια, παρουσιάζοντας παράλληλα τις νέες φανέλες που θα φορά καθ΄όλη τη διάρκεια της νέας σεζόν.

Σε αντίθεση πάντως με την κλασική κόκκινη απόχρωση που θα φέρει η βασική εμφάνιση, η φανέλα για τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι τελείως διαφορετική. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει μπόλικο κίτρινο με μια δόση γαλάζιου, σε αντίθεση με την περσινή που ήταν μπλε σκούρα με φούξια λεπτομέρεια.

Η συγκεκριμένη απόφαση βέβαια ίσως να έγινε και με γνώμονα το... γούρι, αφού η κίτρινη φανέλα έχει συνδυαστεί με την κατάκτηση του League Cup το 1978 απέναντι στη Λίβερπουλ.

𝐍𝐞𝐰 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐋𝐚𝐧𝐝𝐞𝐝 🛬



Introducing our new Macron away kit ahead of the 2022/23 Premier League campaign 😎



🌳🔴 #NFFC | #PL | @MacronSports pic.twitter.com/ZPh9WTOKkJ