Με τον Μαρσιάλ να σκοράρει ξανά και την Γιουνάιτεντ να «παγώνει» προσωρινά με το γκολ της Melbourne Victory, η ομάδα του Τεν Χαγκ έκανε το 2x2 στα φιλικά προετοιμασίας επικρατώντας 4-1 με ανατροπή, λίγες μέρες μετά την τεσσάρα στη Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» από το 5ο λεπτό βρέθηκαν πίσω στο σκορ με την άμυνα να θυμίζει στους οπαδούς την περσινή προβληματική της λειτουργία. Ο Λίντελοφ δεν πρόλαβε τον δεξιό εξτρέμ, εκείνος είχε δει την κίνηση του Κριστόφ Οικονομίδη και ο Μαγκουάιρ ήταν ανέφικτο να σταματήσει την ασίστ και το γκολ των Αυστραλών.

Το come-back της Γιουνάιτεντ μπορεί να άργησε χρονικά, αλλά ήρθε με δυο άμεσα γκολ πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους. Στο 43' ο ΜακΤόμινεϊ με επιμονή για να ξανακερδίσει τη μπάλα και με τύχη αφού κόντραρε το σουτ που επιχείρησε, ισοφάρισε για το σύνολο του Τεν Χαγκ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Άντονι Μαρσιάλ που έχει επιστρέψει ορεξάτος από τον δανεισμό του στη Σεβίλλη, ήταν εκείνος που βρέθηκε στην «καρδιά» της περιοχής και έγραψε το 2-1 έπειτα από γύρισμα που του έγινε από δεξιά.

Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν όλα τα πρόσωπα, με τον Μάρκους Ράσφορντ στο 78' έχοντας γίνει αποδέκτης κάθετης μπαλιάς προς την περιοχή, να πλασάρει με το δεξί πόδι στην κίνηση για το 3-1 και το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 90' από το αυτογκόλ του Λουπάνκου.

Ντεμπούτο με την ομάδα της Μελβούρνης έκανε και ο άλλοτε «κόκκινος διάβολος», Νάνι, ο οποίος πριν από το ματς παρέλαβε μια αναμνηστική φανέλα της πρώην ομάδας του.

