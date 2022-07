Κλοπ: «Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβεις τι μπορεί να κάνει ο Νούνιες» (vids)

Ο Γιούργκεν Κλοπ υπερασπίστηκε τον Ντάργουιν Νούνιες μετά τα πρώιμα συμπεράσματα του κόσμου από τις πρώτες στιγμές του Ουρουγουανού στη Λίβερπουλ. «Δεν ανησυχώ καθόλου...».

Ο 22χρονος επιθετικός έγινε viral με τις χαμένες ευκαιρίες που είχε την περασμένη Δευτέρα σε προπόνηση της ομάδας στην Μπανγκόγκ, ενώ, στο φιλικό ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ μια μέρα αργότερα, αστόχησε με τη μπάλα στρωμένη από πλεονεκτική θέση, για να δώσει ακόμα περισσότερη τροφή σε όσους... βιάζονται ν' ασκήσουν κριτική.

«Δεν θέλει και πολύ μυαλό για να καταλάβεις τι μπορεί να κάνει ο Ντάργουιν και να μην τον αμφισβητείς. Δεν ανησυχώ καθόλου. Πρέπει τώρα να τον βοηθήσουμε να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτό είναι όλο» είπε ο Κλοπ από τη Σιγκαπούρη όπου η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας την Κρίσταλ Πάλας.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε και την επιλογή του να προχωρήσει σε μεταγραφή συνολικού κόστους 100 εκατομμυρίων, λέγοντας: «Όταν ένας επιθετικός της κλάσης του Ντάργουιν είναι στην αγορά, τότε αυτό που πρέπει να κάνεις αν πραγματικά τον θέλεις, είναι να πληρώσεις το αντίτιμο».

