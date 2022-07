Τρελά απογοητευμένος ο Τζάστιν, ήθελε ο Πούλισικ να υπογράψει τις φανέλες του, κι αντ' αυτού είδε τον Ζορζίνιο να πλησιάζει και να υπογράφει χωρίς να του ζητηθεί!

Κάθε οπαδός ονειρεύεται να αποκτήσει ένα αυτόγραφο του αγαπημένου του παίκτη, όνειρο δύσκολα υλοποιήσιμο για εκείνους που μένουν μακριά από την πόλη που εδρεύει η ομάδα στην οποία αγωνίζονται τα είδωλά τους. Για παράδειγμα ο Τζάστιν λατρεύει τον Κρίστιαν Πούλισικ αλλά μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες οπότε δεν έχει την ευκαιρία να βλέπει από κοντά τον άσο της Τσέλσι.

Τώρα όμως που οι «μπλε» βρίσκονται στις ΗΠΑ για την pre - season περιοδεία τους, σκέφτηκε ότι έχει έρθει η στιγμή που περίμενε. Ωστόσο, γρήγορα η έκσταση μετατράπηκε σε στεναχώρια για τον άτυχο οπαδό. Ο Τζάστιν περίμενε υπομονετικά έξω από το προπονητικό της Τσέλσι μέχρι να εμφανιστεί ο Πούλισικ. Μάλιστα κρατούσε δύο φανέλες. Μία της Εθνικής των ΗΠΑ και μια της προηγούμενης ομάδας του Αμερικανού, της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ωστόσο απογοητεύτηκε, καθώς άλλος παίκτης της Τσέλσι υπέγραψε τις φανέλες. Περπατώντας με αυτοπεποίθηση ο Ζορζίνιο έβαλε την υπογραφή του και στις δύο, παρότι δεν έχει ουδεμια σχέση ούτε με την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε με τους Βεστφαλούς, και ενώ εκείνες έφεραν ξεκάθαρα το όνομα του Πούλισικ πάνω.

«Χθες προσπάθησα να πείσω τον Πούλισικ να υπογράψει τις φανέλες των ΗΠΑ και της Ντόρτμουντ στην προπόνηση της Τσέλσι (δεν το έκανε). Αντίθετα, ο Ζορζίνιο ήρθε και υπέγραψε αμέσως και τις δύο χωρίς να ρωτήσει. Δεν έχω ιδέα γιατί, κανείς άλλος δεν το έκανε. Τώρα οι φανέλες μου έχουν καταστραφεί και είμαι πολύ απογοητευμένος», είναι τα λόγια του Τζάστιν στο twitter όπου μοιράστηκε τον καημό του.

Δείτε εδώ:

Yesterday I attempted to get @cpulisic_10 to sign his USA & Dortmund kits at Chelsea training (he didn't). Instead Jorginho shockingly walked up and immediately signed both without asking. I have no idea why, nobody else did. My jerseys are now ruined and I'm very disappointed. pic.twitter.com/hm6z5FvP6D