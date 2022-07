Ο Έρικ Τεν Χαγκ ανέφερε ότι έχει μιλήσει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και σε αντίθεση με όσα του καταλογίζουν για τάσεις φυγής, ο Πορτογάλος φέρεται να ενημέρωσε τον νεό προπονητή της Γιουνάιτεντ ότι θέλει επιτυχίες με την ομάδα.

Ο Ολλανδός κόουτς αναφέρθηκε στο θέμα του Πορτογάλου σούπερ σταρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σπουδαίου φιλικού ματς της Τρίτης κόντρα στην Λίβερπουλ και τόνισε χαρακτηριστικά:

«Μίλησα με τον Κριστιάνο προτού προκύψει όλο αυτό το ζήτημα. Είχαμε καλή συνομιλία. Δεν μου είπε ποτέ ότι σκέφτεται να φύγει. Θέλουμε μαζί επιτυχίες για την ομάδα μας».

Ο Τεν Χαγκ τον θέλει στην ομάδα, έχει ξεκαθαρίσει προς την διοίκηση ότι δεν θα πρέπει να πωληθεί ο παίκτης και φαίνεται ότι στις κατ' ιδίαν συνομιλίες τους τα έχουν ξεκαθαρίσει όλα.

