Χάαλαντ: «Είδωλα μου ο Αγουέρο και ο πατέρας μου, ανυπομονώ να παίξω κόντρα στη Γιουνάιτεντ» (vid)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ παρουσιάστηκε ενώπιον των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι, μίλησε για τα είδωλα του, που είναι ο πατέρας και ο Σέρχιο Αγουέρο, ενώ εξέφρασε την ανυπομονησία του για το πρώτο του ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι θα ξεκινήσει τη Δευτέρα (11/7) την προετοιμασία της ενόψει της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου και την Κυριακή (10/7) παρουσίασε μπροστά στους οπαδούς της στο «Έτιχαντ» τα νέα της μεταγραφικά αποκτήματα, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χούλιαν Άλβαρες και Στέφαν Ορτέγκα. Ο τέταρτος νεοαποκτηθέντας, Κάλβιν Φίλιπς απουσίασε, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Φυσικά τα φώτα ήταν στραμμένα στο νέο «εννιάρι» της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Χάαλαντ μίλησε για το συναίσθημα να ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος είχε αγωνιστεί και αυτός στη Μάντσεστερ Σίτι, για τον θαυμασμό του για τον άλλοτε εμβληματικό αρχηγό των «Πολιτών», Σέρχιο Αγουέρο και εμφανίστηκε ανυπόμονος για το πρώτο του... τοπικό ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

We’re live from our welcome event at the Etihad! 📺 Watch as we welcome our new arrivals 🤩 #ManCity https://t.co/pp2j9DD3Z6

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νορβηγού σταρ:

«Πρώτα από όλα είναι ωραίο που σας βλέπω. Είναι απόλαυση. Είμαι σίγουρος πως θα περάσουμε ωραία μαζί. Οι προσδοκίες για αυτή τη σεζόν είναι να έρθω σε μία νέα ομάδα και να γνωριστώ με ανθρώπους και να αναπτύξω σχέσεις. Και να διασκεδάσω, όταν διασκεδάζω σκοράρω γκολ και κερδίζω παιχνίδια Θα είναι μία πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για μένα και ελπίζω να περάσουν γρήγορα οι πρώτες εβδομάδες της προετοιμασίας ώστε να φτάσουμε στα σημαντικά παιχνίδια.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι μία εκπληκτική ομάδα και απλά θα πρέπει να συνεχίσω να βελτιώνομαι και να αρχίσω να δουλεύω σκληρά. Θα είναι ωραία, ο πατέρας μου έπαιξε εδώ για μερικά χρόνια. Είναι ωραίο όταν ο πατέρας σου κάνει κάτι και εσύ κάνεις τα ίδια πράγματα με αυτόν. Είναι ξεχωριστό. Έπαιξα απέναντί τους 1,5 χρόνο πριν και ήταν πραγματικά ξεχωριστό να τους έχω απέναντί μου. Έβλεπα επίσης όλα τα παιχνίδια τους.

Ο πατέρας μου είναι το είδωλο μου αλλά από την Σίτι έχω αρκετές φανέλες του Αγουέρο σπίτι, οπότε φυσικά και είναι εκείνος το είδωλό μου. Όσο για την ομάδα που θέλω να αντιμετωπίσω, αν και δεν θέλω να αναφέρω το όνομα, αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ανυπομονώ να αρχίσουν τα σημαντικά ματς, όπου θα παίζουμε συνέχεια. Θα είναι ωραία!».

Q: Which team are you most looking forward to playing? 🤔@ErlingHaaland "I don't like to say the words but..." 💬 pic.twitter.com/4gYWecYYxE