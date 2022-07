Από το ανεπίσημο ντεμπούτο του άρχισε η απόσβεση στην Άρσεναλ για τον Γκάμπριελ Ζεσούς, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στο φιλικό κόντρα στη Νυρεμβέργη και έδειξε «αγριεμένος» ενόψει της νέας σεζόν στους Κανονιέρηδες.

Είναι μία από τις μεταγραφές που θεωρητικά μπορεί να ανεβάσει την Άρσεναλ στο επίπεδο του Champions League. Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έγινε το μεγάλο θερινό απόκτημα των Κανονιέρηδων κι ως τέτοιο παρουσιάστηκε στο πρώτο του παιχνίδι με τη νέα του φανέλα, δείχνοντας με το... καλησπέρα τις προθέσεις του.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός άνοιξε ανεπίσημα λογαριασμό στους Λονδρέζους σκοράροντας δύο φορές στο φιλικό κόντρα στη Νυρεμβέργη (3-5) και δεν χρειάστηκε περισσότερα από 89 δευτερόλεπτα για να το πετύχει. Μπαίνοντας αλλαγή στις αρχές του β' μέρους (με το σκορ στο 2-0 υπέρ των Γερμανών), ο Ζεσούς βρήκε δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο στο 49' σε μία φάση που πρέπει να ικανοποίησε στο έπακρο τον Μίκελ Αρτέτα, καθώς ο 25χρονος έπαιξε άψογα το ένα-δύο με τον Ενκέτια με κάθετη πάσα προς την περιοχή και τελείωσε ιδανικά τη φάση πλασάροντας από πλάγια θέση στον «ουρανό» των διχτύων.

Gabriel Jesus took just 90 seconds to score his first Arsenal goal 👀 pic.twitter.com/FxmcqqJcsN

Στο 75' ολοκλήρωσε τη «ντοπιέτα» τερμάτων με ακόμα καλύτερο τελείωμα μίας επαφής με υπέροχο «τσίμπημα» της μπάλας κι έλαβε αναμφίβολα το χειροκρότημα των συμπαικτών του, οι οποίοι τον βλέπουν να «ζεσταίνεται» από νωρίς στη σεζόν.

Jesus again for Arsenal. That’s two on debut for the Brazilian 🇧🇷 pic.twitter.com/L4FfAiZBFR