Ο Ολλανδός κόουτς έχει εκδώσει μια σειρά από αυστηρούς κανόνες προς τους παίκτες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενόψει της νέας σεζόν.

Η... preseason της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι και για τον νέο της προπονητή Έριν Τεν Χαγκ μια περίοδος προσαρμογής, αλλαγών και δοκιμασίας. Ο έμπειρος κόουτς είναι αποφασισμένος να αλλάξει τους «κόκκινους διαβόλους» και πριν η ομάδα ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη και την Αυστραλία για την περιοδεία της πριν από τη σεζόν οφείλει να έχει εμπεδώσει τα «θέλω» του τεχνικού της.

Ο 52χρονος επιδιώκει να φέρει ένα επίπεδο πειθαρχίας μετά από μια απογοητευτική σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ την περασμένη σεζόν, σύμφωνα με τη Mirror.

-Είπε στους παίκτες του λοιπόν ότι θα απορριφθούν εάν καθυστερήσουν στις προπονήσεις ή στις συναντήσεις της ομάδας, ανεξάρτητα από τη φήμη.

-ΔΕΝ επιτρέπεται να πίνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια των εβδομάδων των αγώνων για να διασφαλίσουν ότι είναι σε άριστη φυσική κατάσταση.

-Επίσης αναθεώρησε το μενού στην προπονητική βάση του συλλόγου. Θέλει οι ίδιοι σεφ να ετοιμάζουν τα γεύματα των παικτών, αντί να προσλαμβάνουν εκείνοι τους δικούς τους προσωπικούς. Το μενού στο Carrington περιλαμβάνει πλέον πολύ περισσότερα ψάρια και λαχανικά.

-Ο ΔΜΣ (Δείκτης Μάζας Σώματος) θα ελέγχεται κάθε μήνα και

-Οι παίκτες θα πρέπει να έρχονται απευθείας σε αυτόν και όχι στους agents τους εάν έχουν κάποιο παράπονο.

Η σχολαστική προσέγγιση του Τεν Χαγκ είναι μια προσπάθεια να πάρει το καλύτερο δυνατό από τους παίκτες του ενόψει της σεζόν 2022/23. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε στην έκτη θέση την περασμένη σεζόν, με 13 βαθμούς διαφορά από την τέταρτη Τότεναμ και 35 βαθμούς πίσω από την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι.

Η ανοικοδόμηση του Τεν Χαγκ είναι επίσημα σε εξέλιξη!

Οι «5 εντολές» του:

