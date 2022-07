Οι οπαδοί αγανάκτησαν με τις τιμές των εισιτηρίων για το εναρκτήριο παιχνίδι της ομάδας τους κόντρα στη Λίβερπουλ που φτάνουν ως και τις 100 λίρες!

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα προβιβάστηκε στα μεγάλα σαλόνια του ποδοσφαίρου της Αγγλίας κατακτώντας εμφατικά τον τίτλο της Championship πέρυσι, σκοράροντας 106 τέρματα!

Ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, που θα βρει τη Φούλαμ στην Premier, η ομάδα δημοσίευσε τις τιμές των εισιτηρίων της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στη Λίβερπουλ με τους οπαδούς της να εξεγείρονται. ν

Η ομάδα του Λονδίνου θα αναμετρηθεί με τους Reds στις 6 Αυγούστου στο Craven Cottage και παρότι οι φίλοι της αδημονούν για το πρώτο ματς, βλέποντας τις τιμές για τα «μαγικά» χαρτάκια ξέσπασαν στα social media!

Ένα εισιτήριο στην κερκίδα Riverside θα κοστίσει στους ενήλικες 100 λίρες και στους κάτω από 17 ετών 70 λίρες! Το φθηνότερο εισιτήριο για ενήλικες κοστίζει 30 λίρες στην οικογενειακή κερκίδα Johnny Hayes με το αντίστοιχο παιδικό εισιτήριο για την ίδια κερκίδα να κοστίζει 20 λίρες!

Fulham's ticket prices for their opening home game against Liverpool. 🤯⚪ pic.twitter.com/7Ix0RjVuYl

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι οπαδοί ήταν ενοχλημένοι και θυμωμένοι με το κόστος των εισιτηρίων, κατηγορώντας τον σύλλογο. Ένας χρήστης του Twitter έγραψε: «Ποιον 18-21 ετών ξέρεις που μπορεί να αντέξει 60 £ το εισιτήριο κάθε δεύτερη εβδομάδα; Αυτό είναι περισσότερο από μια εβδομάδα φαγητού για έναν μαθητή».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Έγινε ακόμη πιο τολμηρό κι από τις τιμές αν ήταν στο Άνφιλντ. Απευθύνονται σε πλούσιους οπαδούς της Φούλαμ ή σε ευκατάστατους ουδέτερους»

«Είναι κυριολεκτικά προσβλητικό για τους πιστούς θαυμαστές μας να ορίζουμε τέτοιες τιμές εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης κόστους ζωής εδώ και δεκαετίες».

«Πραγματικά δεν με βλέπω να πηγαίνω σε εντός έδρας αγώνα τώρα αυτή τη σεζόν. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Σοκαριστικές τιμές».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του «Athletic» Peter Rutzler, η μέγιστη τιμή εισιτηρίου της Κρίσταλ Πάλας για έναν ενήλικα είναι 65 £.

Eye-watering #FFC matchday ticket prices for the opener with Liverpool. For context, Palace's max price for adult in Cat 1 games is £65. pic.twitter.com/3QnMew3pnP