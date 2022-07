Ο Κριστιάνο μπορεί να παραμένει το πιο λαμπερό πρόσωπο της Γιουνάιτεντ και στην παρουσίαση της νέας φανέλας, ωστόσο, όσα συμβαίνουν γύρω από το μέλλον του, ανησύχησαν την εταιρεία ρουχισμού της ομάδας και ανέβαλε την ένωση των θρυλικών 7αριών!

Το πρωί της Παρασκευής η Γιουνάιτεντ παρουσίασε κανονικά την εντυπωσιακή εμφάνιση με την οποία θα αγωνίζονται οι παίκτες του Τεν Χαγκ την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φοράει κανονικά τη φανέλα, η οποία έχει γιακά εποχής... Καντονά και retro στυλ στο σήμα στο σημείο της καρδιάς, ωστόσο, είχε ετοιμαστεί ακόμα ένα βίντεο που δεν προβλήθηκε ποτέ...

Όπως αναφέρει το theAthletic, η Adidas που «ντύνει» την ομάδα, είχε ετοιμάσει ένα clip με τον CR7, τον Ερίκ Καντονά και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ωστόσο, λόγω των εξελίξεων γύρω από το μέλλον του Πορτογάλου, προς το παρόν αυτό παραμένει στους υπολογιστές των υπεύθυνων και δεν βγαίνει στη δημοσιότητα.

The collar is 🔙



How will you wear yours? 🔴#MUFC || @adidasFootball