Η μεταγραφή είχε ανακοινωθεί από τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, ωστόσο, η Σίτι επισημοποίησε πλέον την παρουσία του Χούλιαν Αλβάρες στο ρόστερ του Πεπ Γκουαρδιόλα για την επόμενη 5ετία.

Ο νεαρός επιθετικός είχε γίνει μέλος των «πολιτών» από τον χειμώνα, ωστόσο, οι Πρωταθλητές Αγγλίας τον είχαν αφήσει στην Αργεντινή ως δανεικό ώστε να μην αφήσει... μισοτελειωμένες δουλειές στο «Μονουμεντάλ».

Τώρα πλέον, όμως, ο Αλβάρες είναι έτοιμος για τη νέα μεγάλη πρόκληση και τη μετακίνηση στην Αγγλία, φορώντας την γαλάζια φανέλα της Σίτι και ενισχύοντας την ομάδα με την όρεξή του, τον ενθουσιασμό αλλά και το ταλέντο του.

«Είμαι τρομερά χαρούμενος και ενθουσιασμένος από το στυλ παιχνιδιού του Πεπ που είναι ελκυστικό. Μακάρι κι εγώ ν' αφήσω το στίγμα μου ως Αργεντινός όπως έκαναν και οι Αγουέρο, Ζαμπαλέτα και Τέβες στον σύλλογο» είπε μεταξύ άλλων ο ποδοσφαιριστής.

We are delighted to confirm the arrival of Julian Alvarez! 💙#ManCity pic.twitter.com/B9PiWVi3Pd