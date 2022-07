H Λίβερπουλ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον διεθνή Άγγλο αμυντικό, Τζο Γκόμεζ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ αναμένεται να μείνει για ακόμα μια πενταετία ο Τζο Γκόμεζ. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή Άγγλο αμυντικό, μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Το συμβόλαιο του 25χρονου ολοκληρωνόταν το 2024 και οι «Reds» αποφάσισαν να το ανανεώσουν πρόωρα, με τον Γιούργκεν Κλοπ να τον εκτιμά ως έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει λύσεις σε όλες τις θέσεις της άμυνας (δεξί μπακ, στόπερ, αριστερό μπακ).

We’re delighted to announce that @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds 🙌

Η Λίβερπουλ απέκτησε τον Γκόμεζ το καλοκαίρι του 2015 από την Τσάρλτον και μέχρι σήμερα μετράει 142 συμμετοχές, πέντε ασίστ και έχει πανηγυρίσει υπό τις οδηγίες του Γιουργκεν Κλοπ από ένα πρωτάθλημα, κύπελλο, League Cup, Champions League, Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και ευρωπαϊκό Super Cup. Την προηγούμενο σεζόν ο Βρετανός μέτρησε 21 συμμετοχές με συνολικά 1.036 αγωνιστικά λεπτά.

An easy decision to stay ❤



Here's what @J_Gomez97 had to say after signing a new contract with the Reds 🗣