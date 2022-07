Παλεύοντας για τα παιδιά, τις άπορες οικογένειες και το μέλλον των συνανθρώπων του, ο Ράσφορντ έγινε ήρωας και τώρα ένα γκράφιτι στο Μάντσεστερ αποτυπώνει ακριβώς το πόσο θαρραλέος εμφανίστηκε, σε πολύ δύσκολες συνθήκες εν μέσω πανδημίας.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο διαρκούσαν τα lockdown και έβλεπε την Κυβέρνηση να μην βοηθάει όσο θα έπρεπε τις οικογένειες και τα παιδιά που αναγκαστικά έμεναν στο σπίτι και δεν πήγαιναν στο σχολείο, ανέλαβε δράση.

Τα έβαλε με όλους και με όλα, ένωσε όλο το Νησί με μεγάλες εταιρείες να κάνουν δωρεές γευμάτων σε οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν στα πιτσιρίκια το φαγητό που τους προσφερόταν στο σχολείο.

Ο Ράσφορντ έφτασε μέχρι και στην Downing Street για να μιλήσει με τον Μπόρις Τζόνσον και μάλιστα, όταν αντίκρισε πως το πρόγραμμα που είχε τεθεί σε εφαρμογή ήταν πολύ κακό και ελλιπές, ζητώντας εκ νέου συνάντηση.

Τώρα πλέον, ο Άγγλος – που από τους ανεγκέφαλους βρέθηκε στο στόχαστρο για το χαμένο του πέναλτι στον τελικό του Euro – έγινε γκράφιτι με κλωτσιά στην πόρτα της 10 Downing Street, προστατεύοντας και ενεργόντας για τα παιδιά...

A mural in Manchester shows Marcus Rashford kicking down the door to No.10 Downing Street.



(via @nickyphelan) pic.twitter.com/OhiNpaNuC1