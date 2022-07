Ο Έρικ Τεν Χαγκ θα έχει ήδη καταλάβει το μεγάλο πρόβλημα της Γιουνάιτεντ που είναι... αρκετές ταχύτητες πιο κάτω από τον Άγιαξ που εκείνος είχε φτιάξει. «Κάνουμε πολλά λάθη» φώναζε σε προπόνηση ο Ολλανδός...

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μέχρι και την Πέμπτη θα βρίσκονται στο «Κάρινγκτον» για προπονήσεις και την Παρασκευή θα πάρουν το αεροπλάνο με προορισμό πρώτα την Ταϊλάνδη και μετά την Αυστραλία.

Σε αυτές τις πρώτες ημέρες της δουλειάς του Τεν Χαγκ στη Γιουνάιτεντ, ο νέος κόουτς της ομάδας σίγουρα έχει αντιληφθεί ότι θα πρέπει να κάνει τους παίκτες του να ιδρώσουν πάρα πολύ και ν' αλλάξουν νοοτροπία αν θέλουν να πετύχουν πράγματα.

Βάζοντάς τους να κάνουν την ίδια άσκηση που εφάρμοζε και στον Αίαντα, με την γρήγορη εναλλαγή της μπάλας και του ποδιού με το οποίο θα έπρεπε να κάνουν τη μεταβίβαση, ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ ίσως και ν' απογοητεύτηκε.

Είναι τέτοια η διαφορά με τον Άγιαξ που κάνει την ομάδα του Μάντσεστερ να μοιάζει να βρίσκεται σε παντελώς διαφορετικό επίπεδο, προς το χειρότερο...

Δείτε τα βίντεο και βγάλτε τα συμπεράσματά σας:

Someone on Reddit shared how his Ajax teams do it, spot the difference 😂😂😂 https://t.co/KKeD2rE1zL pic.twitter.com/ykBWfg0t7y