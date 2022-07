O πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Έντσο Μαρέσκα, εντάχθηκε στο τεχνικό επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα ως αντικαταστάτης του Χουάνμα Λίγιο.

Επέστρεψε στη Μάντσεστερ Σίτι ο Έντσο Μαρέσκα. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Γιουβέντους ένα χρόνο μετά την αποχώρηση του από την Κ-23 των «Πολιτών» για λογαριασμό της Πάρμα επέστρεψε στους πρωταθλητές Αγγλίας για να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο 42χρονος Ιταλός θα αναλάβει τις υποχρεώσεις που είχε μέχρι πρότινο ο Ροδόλφο Μπορέλ, ο οποίος πήρε προαγωγή ως το «δεξί χέρι» του Καταλανού τεχνικού μετά την αποχώρηση του Χουάνμα Λίγιο, ο οποίος πήγε στην Αλ Σαντ του Κατάρ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στην Μάντσεστερ Σίτι, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Κέρδισα πολλά από τη σεζόν εδώ κοουτσάροντας την K23 και είδα πόσο ταλέντο υπάρχει στους παίκτες και στο προσωπικό αυτής της ομάδας. Είμαι πολύ υπερήφανος που ο Πεπ ζήτησε να επιστρέψω, αυτή τη φορά ως μέλος του προπονητικού επιτελείου του και ανυπομονώ να βοηθήσω εκείνον και τους παίκτες στις σεζόν που έρχονται», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Μαρέσκα.

We are delighted to announce that Enzo Maresca has returned to the Club as part of Pep Guardiola’s backroom staff! 🙌



