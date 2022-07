Ο κόσμος της Άρσεναλ περιμένει πλέον την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ για την περασμένη σεζόν από την Amazon και δημοφιλής πιτσαρία αποφάσισε να κάνει πλάκα με υπόσχεση σε περίπτωση που η ομάδα του Αρτέτα... πάρει τον τίτλο στο φιλμ!

Είναι από τις στιγμές που σίγουρα δεν χαίρεσαι και τόσο με το χιούμορ που κάνει κάποιος προς την ομάδα σου, αλλά το απολαμβάνεις αν είσαι «αντίπαλος».

Η Domino's Pizza και ο διαχειριστής των social media της εταιρείας φαίνεται ότι είχε όρεξη για χαβαλέ και μόλις αντίκρισε την αφίσα του ντοκιμαντέρ των «κανονιέρηδων» από την Amazon στη συνέχιση της σειράς All or Nothing, σκέφτηκε να γίνει viral.

Έτσι, έγραψε στο twitter: «Ανυπομονούμε να δούμε πως θα τελειώσει το φιλμ! Αν πάρουν το πρωτάθλημα, θα δώσουμε δωρεάν πίτσες σε όλους τους οπαδούς της Άρσεναλ»!

Φυσικά οι Λονδρέζοι έχασαν μέχρι και την τετράδα...