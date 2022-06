Από τον πάγκο του Άγιαξ είχε προσέξει ο Τεν Χαγκ τον νεαρό αριστερό μπακ, που είναι έτοιμος να γίνει η πρώτη του μεταγραφή στη Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπήκε «σφήνα» στις διαπραγματεύσεις της Λυών με τη Φέγενορντ και είναι έτοιμη να αποκτήσει τον διεθνή Ολλανδό αριστερό μπακ, Τάιρελ Μαλάσια.

Ο 22χρονος αμυντικός βρέθηκε μια «ανάσα» από τον γαλλικό Νότο όμως οι «κόκκινοι διάβολοι» έκαναν γερό μπάσιμο στις διαπραγματεύσεις με την ομάδα του για να «κλέψει» τον παίκτη γιατί είναι προσωπική επιλογή του Έριν Τεν Χαγκ που τον είχε «τσεκάρει» σε ένα παιχνίδι του Άγιαξ με την φιναλίστ του φετινού Conference League για την Eredivisie.

Οι δαιμόνιοι Βρετανοί ανακάλυψαν βίντεο στο οποίο ο νυν κόουτς της Γιουνάιτεντ λέει στον βοηθό του στον πάγκο του «Αίαντα» να σημειώσει το όνομα του νεαρού μπακ, μονολογώντας πως είναι φανταστικός! Την προηγούμενη σεζόν ο Μαλάσια αγωνίστηκε σε 50 ματς με τη Φέγενορντ και παραγωγικά προσέφερε 1 γκολ και 5 ασίστ σε 4,448 αγωνιστικά λεπτά.

Δείτε το:

We should get Tyrell Malacia if we get the chance Ten Hag rates him highly he has all the attributes of a good LB pic.twitter.com/cA8W5YYi7S