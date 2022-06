Παίκτης της Νιούκαστλ με κάθε επισημότητα είναι ο Σβεν Μπότμαν, με τον Ολλανδό να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Αγγλία μέχρι το 2027.

Στην Premier League θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σβεν Μπότμαν! Όπως είχε γίνει γνωστό, η Νιούκαστλ τα βρήκε σε όλα με τη Λιλ για την απόκτηση του 22χρονου στόπερ και πλέον ολοκλήρωσε και τυπικά τη μεταγραφή του για να τον ντύσει στα ασπρόμαυρα.

Ο Ολλανδός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στους Μάγκπαϊζ για την επόμενη πενταετία, ποζάροντας μάλιστα για πρώτη φορά με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Αν και στην ανακοίνωση δεν αναγράφεται το ποσό για το οποίο «έκλεισε» η μεταγραφή, δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των μπόνους.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο Μπότμαν κατέγραψε συνολικά 32 συμμετοχές με τη φανέλα της Λιλ με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



⚫️⚪️