Την τρίτη της φανέλα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο παρουσίασε το πρωί της Τρίτης (28/6) η Νιούκαστλ και η «αισθητική» επιλογή του κλαμπ έχει διχάσει τους οπαδούς της ομάδας. Όπως αναμενόταν η νέα τρίτη εμφάνιση που θα φορούν οι «Καρακάξες» την νέα σεζόν θα είναι εμπνευσμένη από τη Σαουδική Αραβία.

Η φανέλα που σχεδίασε η βρετανική εταιρία αθλητικών ενδυμάτων από το Μάντσεστερ, Castore, είναι στα παραδοσιακά χρώματα της Σαουδικής Αραβίας, λευκή - πράσινη και είναι σαν... κόπια από την φανέλα της εθνικής ομάδας των νέων ιδιοκτητών του κλαμπ. Το έμβλημα της Νιουκάστλ έχει χρωματιστεί πράσινο, ενώ η φανέλα διαθέτει επίσης πράσινη επένδυση στο λαιμό και τα μανίκια. Θυμίζουμε πως το προηγούμενο Οκτώβριο οι «Καρακάξες» εξαγοράστηκαν από Σαουδάραβες αντί 305 εκατομμύρια λίρες, με πολλούς οπαδούς να αποδοκιμάζουν τα νέα αφεντικά της αγαπημένης τους ομάδας.

