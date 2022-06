Η Λίβερπουλ στις 3 Ιουνίου έκλεισε 130 χρόνια ιστορίας και οι «Κόκκινοι» ανέβασαν στα Social Media βίντεο με ευχές οπαδών από όλο τον κόσμο, με τη λέσχη της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζει.

Τη συμπλήρωση 130 χρόνων ιστορίας γιόρτασε στις 3 Ιουνίου η Λίβερπουλ. Οι «Κόκκινοι» στoν επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter ανέβασαν το πρωί της Τρίτης (28/6) ένα βίντεο με ευχές οπαδών από συνδέσμους ανά τον κόσμο, με τους Έλληνες φιλάθλους από τη λέσχη της Θεσσαλονίκης να ξεχωρίζουν με την... ένταση τους και μάλιστα να είναι πρώτοι στο βίντεο.

Messages from our Official Liverpool Supporters' Clubs around the world to celebrate our 130th anniversary 🌎🥳 pic.twitter.com/OyljVC9mFh