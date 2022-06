Οριστική συμφωνία μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Γουέστ Χαμ για τη μεταγραφή του Αλφόνς Αρεόλα, ο οποίος θα υπογράψει με τους Hammers συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027.

Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλφόνς Αρεόλα στη Γουέστ Χαμ. O Γάλλος τερματοφύλακας δεν υπολογιζόταν στην Παρί Σεν Ζερμέν και τελικά επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους Hammers, με τους οποίους αγωνιζόταν ως δανεικός την προηγούμενη περίοδο.

Όπως έγινε γνωστό, οι δυο ομάδες τα βρήκαν για το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο έμπειρος τερματοφύλακας από την πλευρά θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Λονδίνο μέχρι το 2027.

Κατά τον μονοετή δανεισμό του στους Άγγλους, ο Αρεολά κατέγραψε συνολικά 17 συμμετοχές και χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις κατάφερε να τους πείσει να κινηθούν επισήμως για την αγορά του, η οποία αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Official, confirmed. Alphonse Areola joins West Ham on a permanent deal from Paris Saint-Germain, five year contract and medical completed. ⚒️🇫🇷 #WHUFC



Deal was agreed last week and then completed also on player side today. Second signing after Nayef Aguerd deal. pic.twitter.com/tYsZQk9nRh