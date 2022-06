Η απόλυτη δικαίωση για μια ομάδα που δεν παράτησε ποτέ κανένα ματς. Για ένα πρωτάθλημα που ήταν γραμμένο στ' άστρα. Και για ένα βράδυ όπου η Τσέλσι πρόσφερε απλόχερα την κούπα στην Λίβερπουλ με νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Στις 25 του Ιούνη του 2020, με τα γήπεδα να μην υποδέχονται τον κόσμο και το ποδόσφαιρο να κάνει αργά βήματα προς την ολική επαναφορά εν μέσω έξαρσης της πανδημίας σε περίοδο που ακόμα ουδείς γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο θα υπήρχε αποτελεσματική αντιμετώπιση του Covid-19, η Λίβερπουλ στέφθηκε Πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια, το κλαμπ του λιμανιού κατάφερε να τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας ξεπερνώντας την Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον οποίο άλλωστε τα τελευταία χρόνια γίνονται μεγάλες «μάχες» με φόντο το τρόπαιο στο φινάλε της σεζόν.

Πριν από ακριβώς μια διετία η Σίτι φιλοξενήθηκε από την Τσέλσι στο άδειο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο Κλοπ και οι παίκτες του είχαν κανονίσει να δουν το παιχνίδι όλοι μαζί για να γιορτάσουν σε περίπτωση που ερχόταν το επιθυμητό αποτέλεσμα και εξασφάλιζαν και μαθηματικά τον τίτλο.

Ο Πούλισικ και ο Γουίλιαν σκόραραν για τους «μπλε» που επιβλήθηκαν με σκορ 2-1 των «πολιτών» και το 2020 έγινε ιστορική χρονιά.

Ναι μεν ούτε η πανδημία σταμάτησε τη Λίβερπουλ από τον θρίαμβο, ωστόσο, για να επιστρέψει ο σύλλογος του λιμανιού στην κορυφή χρειάστηκε πραγματικά η ανθρωπότητα να... ξεχάσει όσα ήξερε και να πάψει να ζει με τον τρόπο που το έκανε μέχρι και τον Μάρτη εκείνου του έτους...

Οι πανηγυρισμοί, οι χοροί του Κλοπ, οι συνεντεύξεις, τα δάκρυα του Γερμανού κόουτς, η τρέλα του Ρόμπερτσον που έκανε video-bombing και όλα όσα διαδραματίζονταν εκείνες τις ώρες, δεν θα ξεχαστούν από κανέναν...

A win on home soil #OnThisDay in 2020! 👊 pic.twitter.com/Bnv0kSRXXb — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 25, 2022

On this day in 2020 Liverpool won the league for the first time in 30 years...pic.twitter.com/LuVNEDp9XQ — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) June 25, 2022

On this day in 2020, Liverpool were crowned Premier League champions 🏆 pic.twitter.com/iIWU2nt0vr — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) June 25, 2022