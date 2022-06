Οι «reds» φέρονται, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, διατεθειμένοι να πουλήσουν τον Αιγύπτιο έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ!

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος αρχίζει να ζεσταίνεται για τα καλά!

Η Λίβερπουλ, λίγες ημέρες αφότου αποχαιρέτησε τον Σαντιό Μανέ, έχει βάλει προς πώληση το άλλο μεγάλο αστέρι της Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει σε ένα χρόνο, αρνήθηκε να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους «reds» και όπως αποκάλυψε η Sun κι αρκετά βρετανικά tabloids έχουν αναδημοσιεύσει, η Λίβερπουλ όρισε ως αρχική τιμή πώλησης τα 75 εκατομμύρια ευρώ.

Η απόφαση της φιναλίστ του φετινού Champions League είναι οριστική. Ο Αιγύπτιος επιθετικός ζήτησε 450.000 λίρες την εβδομάδα προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του (κάτι που αντιπροσωπεύει σε σημαντική αύξηση στις τρέχουσες απολαβές του, που είναι λίγο κάτω από 240.000 λίρες την εβδομάδα που λαμβάνει ο πιο υψηλά αμειβόμενος παίκτης στο ρόστερ της Λίβερπουλ Βίρτζιλ Φαν Ντάικ) και τα στελέχη του κλαμπ έβαλαν τέλος στις διαπραγματεύσεις. Έτσι για να μην μείνει ελεύθερος του χρόνου, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ αποφάσισε να τον θέσει στην αγορά καθώς από Γενάρη θα μπορεί να συμφωνήσει με σύλλογο της αρεσκείας του χωρίς να συνδράμει στα ταμεία της ομάδας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται ως πιθανός προορισμός για τον «Φαραώ». Η «βασίλισσα» έχασε τους Κιλιάν Μπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά την απόφαση του πρώτου να παραμείνει κάτοικος Παρισίου και του δεύτερου να μετακομίσει στο Μάντεστερ για λογαριασμό της Σίτι. Έτσι ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μπορούσε να ισοφαρίσει τη «χασούρα» προσθέτοντας τον Μο Σαλάχ στην ομάδα του.

Θυμίζουμε ότι ο διεθνής Αιγύπτιος μετακόμισε στο Λίβερπουλ το 2017 κι έχει κατακτήσει με την ομάδα την Πρέμιερ, το Τσάμπιον Λιγκ, το Κύπελλο Αγγλίας, το Λιγκ Καπ, το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA. Την περασμένη σεζόν σημείωσε 31 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ σε 51 συμμετοχές με τη Λίβερπουλ σε όλες τις διοργανώσεις

