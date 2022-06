Τα ασπρόμαυρα της Νιούκαστλ προβάρει ο Σβεν Μπότμαν, καθώς οι Άγγλοι φαίνεται πως κέρδισαν τη «μάχη» με τη Μίλαν και κατέληξαν σε συμφωνία με τη Λιλ έναντι 40+5 εκατ. ευρώ!

Η απόκτηση του Νικ Πόουπ από τη Μπέρνλι φαίνεται πως ήταν απλώς το... ορεκτικό για τη νέα Νιούκαστλ των Σαουδαράβων, η οποία πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση και της δεύτερης μεταγραφής της στο θερινό παζάρι!

Ο λόγος για τον Ολλανδό αμυντικό της Λιλ, Σβεν Μπότμαν, με τους Μάγκμπαιζ να έρχονται σε οριστική συμφωνία με τους Λιλουά έναντι το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμη πέντε εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Ο 22χρονος στόπερ βρισκόταν στα υπόψιν της Νιούκαστλ από τον περασμένο Ιανουάριο, όμως το έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν για την περίπτωσή του είχε καταστήσει δύσκολες τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά του ποδοσφαιριστή που είχε δώσει προτεραιότητα στους Ροσονέρι.

Το υψηλό ποσό ωστόσο που απαιτούσε η Λιλ έθεσε οριστικά εκτός μάχης τους Ιταλούς, με τη Νιούκαστλ τελικά να... αρπάζει την ευκαιρία και να «κλείνει» τη μεταγραφή που αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Newcastle are now closing on Sven Botman deal. Final proposal worth €40m with add-ons to be accepted by Lille, while contracts are being prepared. 🚨⚪️⚫️ #NUFC



Deal at final stages - NUFC always been in the race to sign Sven Botman since January despite denials, it’s now close. pic.twitter.com/K2LLWXQGpr