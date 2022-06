Εγγύηση κάτω από τα δοκάρια για τη νέα Νιούκαστλ, η οποία επισημοποίησε τη μεταγραφή του διεθνή κίπερ, Νικ Πόουπ από την Μπέρνλι ως το 2026.

Η Νιούκαστλ ετοιμάζεται για την πρώτη της σεζόν υπό τον έλεγχο και την οικονομική δύναμη των Σαουδαράβων και βρήκε τον εκλεκτό της κίπερ για να προχωρήσει στη νέα εποχή. Ο Νικ Πόουπ είναι και με τη βούλα παίκτης των Μάγκπαϊζ, υπογράφοντας συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και θα αποτελέσει το Νο1 στην ιεραρχία των κίπερ για τις Καρακάξες, ως το κάτι παραπάνω από το μέχρι πρότινος δίδυμο των Ντουμπράβκα-Ντάρλοου.

Ο 30χρονος κίπερ αποχώρησε από την Μπέρνλι μετά από έξι χρόνια και παρά το ότι δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που θα εισπράξουν οι Κλάρετς, αυτό υπολογίζεται στα 11,5 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Στο συμβόλαιο του Πόουπ υπάρχει οψιόν και για ακόμα έναν χρόνο συνεργασίας.

👋 Introducing our newest recruit… Welcome, Nick Pope! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/KE6411SMtU

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Nick Pope from Burnley on a four-year deal!



⚫️⚪️