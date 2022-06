Βαλίτσες για Γαλλία ετοιμάζει ο Τακούμι Μιναμίνο, καθώς η Μονακό έδωσε τα χέρια με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Ιάπωνα έναντι του ποσού των 18 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά τις προσθήκες των Νούνιες, Καρβάλιο και Ράμσεϊ, η Λίβερπουλ αποφάσισε να βάλει μπρος την επιχείρηση.... ξεσκαρτάρισμα. Η αρχή έγινε με τον Ντιβοκ Οριγκί που αποχώρησε ως ελεύθερος το καλοκαίρι και πλέον σειρά παίρνει το όνομα του Τακούμι Μιναμίνο!

Σύμφωνα με το έγκυρο «Athletic», οι Reds κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τη Μονακό για τη μεταγραφή του Ιάπωνα, η οποία θα «κλείσει» στα 15 εκατομμύρια ευρώ με τρία ακόμα εκατομμύρια να συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Κάπως έτσι, το κεφάλαιο Λίβερπουλ φαίνεται πως ολοκληρώνεται και τυπικά για τον Μιναμίνο που ετοιμάζεται να ρίξει τίτλους τέλους έπειτα από 2,5 χρόνια παρουσίας στην κόκκινη πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ.

Τη φετινή σεζόν, ο 27χρονος μεσοεπιθετικός κατέγραψε συνολικά 22 συμμετοχές με δέκα γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο League Cup στάθηκε καταλυτικός στην πορεία της Λίβερπουλ προς την κατάκτηση του τροπαίου.

