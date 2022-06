Ο Κρίστιαν Έρικσεν απέρριψε την πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επιθυμεί να συνεχίσει σε ομάδα του Λονδίνου με την Τότεναμ να είναι η μεγάλη ανταγωνίστρια της Μπρέντφορντ.

Στο «κενό» έπεσε η πρόταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Κρίστιαν Έρικσεν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic» ο Δανός μεσοεπιθετικός απέρριψε την προοπτική των «Κόκκινων Διαβόλων», καθώς δεν θέλει να φύγει από το Λονδίνο.

Ο διεθνής χαφ έχει στα χέρια του προτάση από την Μπρέντφορντ, η οποία θέλει να τον κρατήσει και να «χτίσει» την ομάδα γύρω του, ενώ ενδιαφέρον έχει εκφράσει η πρώην ομάδα του, Τότεναμ. Φυσικά τα «Σπιρούνια» έχουν τη δυνατότητα να του δώσουν περισσότερα χρήματα, ενώ υπάρχει και το δέλεαρ της συμμετοχής στο Champions League.

