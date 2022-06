Πογκμπά: «Θέλω να δείξω στη Γιουνάιτεντ ότι έκανε λάθος που δεν μου πρόσφερε νέο συμβόλαιο» (vid)

Ο Γάλλος διεθνής είπε στο ντοκιμαντέρ του πως θέλει να δείξει στους «κόκκινους διαβόλους» ότι έκαναν λάθος με τη μη ανανέωση του συμβολαίου του.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» απέκτησαν τον Πολ Πογκμπά από τη Γιουβέντους έναντι 89 εκατομμυρίων λιρών τον Αύγουστο του 2016, τέσσερα χρόνια αφότου άφησε το Ολντ Τράφορντ για να ενταχθεί στην ιταλική ομάδα.

Ο Γάλλος διεθνής όμως δεν εντυπωσίασε κατά τη διάρκεια της εξαετούς θητείας του στον σύλλογο. Αποχώρησε έτσι από το «Όντ Τράφορντ» ως free agent για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Η Γιουβέντους είναι σταθερά το νούμερο 1 φαβορί για την... επαναγορά του αυτό το καλοκαίρι και ο έμπειρος μέσος ελπίζει να δείξει την πραγματική του αξία όπου κι αν καταλήξει.

Μιλώντας στο νέο του ντοκιμαντέρ από το Amazon Prime με το όνομα The Pogmentary, είπε: «Η διαδικασία σκέψης μου είναι να δείξω στη Μάντσεστερ (Γιουνάιτεντ) ότι έκανε λάθος που δεν μου πρόσφερε νέο συμβόλαιο»

Η Γιουνάιτεντ έκανε τον Πογκμπά τουλάχιστον δύο προσφορές αξίας μεγαλύτερης από την υπάρχουσα συμφωνία των 290.000 λιρών την εβδομάδα, που τον είχε ήδη κάνει έναν από τους πιο καλοπληρωμένους παίκτες στην Premier League. Όμως ο Πογκμπά απάντησε στην αποκάλυψη του αείμνηστου ατζέντη του Μίνο Ραϊόλα για τη δεύτερη προσφορά τους τον περασμένο Ιούλιο, λέγοντας ότι ο σύλλογος του είχε προσφέρει «τίποτα».

«Πώς μπορείς να πεις σε έναν παίκτη ότι τον θέλεις οπωσδήποτε και να μην του προσφέρεις τίποτα;» είπε Πογκμπά. «Δεν το έχω δει ποτέ αυτό».

Ο Πογκμπά κατάφερε να κερδίσει μόνο το Europa League και το Λιγκ Καπ στη Γιουνάιτεντ, αλλά βοήθησε τη Γαλλία να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2018.

Ο Ραϊόλα, πίστευε ότι κάτι τον «εμπόδιζε» από το αποδώσει ανάλογα της τιμής του στη Γιουνάιτεντ. «Πρέπει να προσπαθήσουμε να σε κάνουμε να νιώθεις τόσο καλά όσο όταν είσαι με τη γαλλική εθνική ομάδα», έλεγε ο διάσημος agent. «Είσαι διαφορετικός μαζί τους. Καταλαβαίνεις; Είσαι ένας άλλος Πογκμπά με την ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν είναι φυσιολογικό. Με τη γαλλική ομάδα, είσαι ο πραγματικός Πογκμπά, ο Πογκμπά της Γιουβέντους, ο Πογκμπά που αγαπούν όλοι. Με το Μάντσεστερ, κάτι σε εμποδίζει».

