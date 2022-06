Ο Μο Σαλάχ αποτελεί πρότυπο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και το αποδεικνύει με τη φιλανθρωπική του δράση, αποτελώντας ένα από τα δέκα πρόσωπα στη Μεγάλη Βρετανία με τις περισσότερες δωρεές για καλό σκοπό, που αντιστοιχούν στο 6% της περιουσίας του για το 2022.

Δεν είναι απλά ο σταρ της Λίβερπουλ και ο κάπτεν της εθνικής Αιγύπτου. Δεν είναι καν ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έβγαλε ποτέ το ποδόσφαιρο της Αφρικής. Ο Μο Σαλάχ στηρίζει αδιάκοπα τον όρο του προτύπου που ενσαρκώνει για εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, ανταποδίδοντας ένα μέρος όσων κερδίζει από τη στρογγυλή θεά για ένα καλύτερο αύριο στους συμπατριώτες του, μέσω του Salah Foundation και άλλων φιλανθρωπικών δράσεων. Και σύμφωνα με την ετήσια λίστα των «Times», η δράση του συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αξιοθαύμαστων στη Μεγάλη Βρετανία, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους με τις πιο σημαντικές δωρεές για καλό σκοπό.

Το «The Giving List» δημοσιεύθηκε για 21η χρονιά από το βρετανικό Μέσο και παραθέτει τους 100 μεγαλύτερους φιλάνθρωπους που δραστηριοποιούνται στη χώρα, με τον Μο Σαλάχ να βρίσκεται στη θέση Νο8, δωρίζοντας το 6% της περιουσίας του για το 2022 που υπολογίζεται στα 41 εκατομμύρια ευρώ. Ο «Φαραώ» δίνει μεγάλη βάση στον τομέα της υγείας και το 2019 δώρισε το ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ στο εθνικό ινστιτούτο του Κάιρο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από βομβιστική επίθεση. Μία μόνο από τις δεκάδες παρεμβάσεις του Σαλάχ στην πατρίδα του.

Εκτός από τον Σαλάχ, στη λίστα συγκαταλέχθηκε και ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, επίσης της Λίβερπουλ: ο Άλεξ-Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος πράττει έργο για την κοινότητά του Πόρτσμουθ με τις πρόσφατες δωρεές του να φτάνουν τις 100.000 ευρώ.

Στην πεντάδα της λίστας βρίσκεται και ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 και τιτλοφορημένος ως Σερ, Λιούις Χάμιλτον, με δωρεές 20 εκατομμυρίων ευρώ (6,7% της περιουσίας του) στους τομείς της παιδείας, της εκπαίδευσης και της εργασίας.

