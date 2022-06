Παραλίγο τεράστια γκάφα και ζημιά στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ για το βίντεο της ανακοίνωσης του Νούνιεζ, αφού το drone λίγο έλειψε να τα κάνει όλα... γης μαδιάμ!

Ο Μπεν Σέπερντ που ασχολείται με το digital κομμάτι στα social media και δημιουργεί τα βίντεο για λογαριασμό της ομάδας, ομολόγησε πως ήταν απόλυτα περιπετειώδης η προσπάθειά για το clip μετά την ιδέα που είχε για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να παρουσιάσει τον Νούνιεζ στον κόσμο.

Ο Μάιλς Φιτζπάτρικ έβαλε το drone μέσα από την είσοδο των γραφείων στις εγκαταστάσεις των «κόκκινων», το έκανε να περάσει ακριβώς μπροστά από τις γυάλινες προθήκες με τα τρόπαια και να ξαναβγεί για να σταθεί για λίγο μπροστά στον Ντάργουιν Νούνιεζ.

«Παραλίγο να ρίξουμε κάτω όλα τα τρόπαια, ενώ σήμερα είχε και μια σύγκρουση, όμως όλα πήγαν καλά» έγραψε στα social media ο Σέπερντ!

Dangerously close to knocking the trophies over like dominoes last night, and only crashed once today, but well in @mylesfitz on nailing the flight path!

