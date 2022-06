Ο Ουρουγουανός επιθετικός κατέφθασε στο προπονητικό κέντρο των «reds» για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Τα πρώτα πλάνα και οι πρώτες φωτογραφίες του Ουρουγουανό επιθετικού είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο Ντάργουιν Νούνιεζ έφθασε σήμερα Τρίτη (14/6) -όπως αναμενόταν- στο προπονητικό της Λίβερπουλ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή - ρεκόρ στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Θυμίζουμε ότι η Μπενφίκα από το πρωί της Δευτέρας έχει επισημοποιήσει το deal με τους «reds» για τη μετακίνηση του παίκτη στο «Άνφιλντ», με τον 22χρονο να είναι έτοιμος να τελειώσει τα διαδικαστικά (ιατρικές εξετάσεις) και να βάλει την υπογραφή του στο πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας του με τη Λίβερπουλ.

Πιθανότατα εντός της ημέρας να γίνει και η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

🚨 Darwin Nunez has arrived at the training ground 👏 pic.twitter.com/f2z5gbFHJK

Darwin Nunez has ARRIVED at Liverpool ahead of his record breaking transfer 🚨🔴 pic.twitter.com/77SMy7FeIF