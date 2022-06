«Δυναστεία» Χάαλαντ στην Σίτι: Σαν σήμερα πριν από 22 χρόνια ο πατέρας, τώρα ο γιος

Η Σίτι ανακοίνωσε τον Έρλινγκ Χάαλαντ την ίδια ημέρα που είχε πριν από 22 χρόνια συμφωνήσει με τον πατέρα του!

Η πρώτη μεταγραφή - βόμβα του καλοκαιριού είναι γεγονός και επίσημα πια. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ μετακόμισε από το Ντόρτμουντ και τη Μπορούσια στο Μάντσεστερ για χάρη του κλαμπ που υποστήριζε από μικρούλης.

Οι «πολίτες» δεν επέλεξαν τυχαία τη σημερινή ημερομηνία για να τον ανακοινώσουν.

Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, η Σίτι υπέγραφε τον Άλφι Χάαλαντ, πατέρα του Έρλινγκ. Ο 49χρονος σήμερα, πρώην αμυντικός χαφ είχε φορέσει τη γαλάζια φανέλα το 2000 και για τρία συνολικά χρόνια πραγματοποιώντας 45 εμφανίσεις (3 γκολ, 1 ασίστ)

8.035 ημέρες αργότερα, η Σίτι ανακοινώνει επίσημα τον... Χάαλαντ τζούνιορ. Ο διεθνής Νορβηγός «killer» υπέγραψε με τους «πολίτες» συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και θα παραμείνει στο «Έτιχαντ» ως τον Ιούνιο του 2027!

