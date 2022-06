Την υπογραφή του Ντάργουιν Νούνιεζ στα συμβόλαια πήγε να πάρει από την Πορτογαλία ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της Λίβερπουλ, Ντάργουιν Νούνιεζ.

Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει στα πάντα με τους «κόκκινους» για να παίξει στο «Άνφιλντ» για τα επόμενα πέντε χρόνια, με την Μπενφίκα να δίνει το ok στη Λίβερπουλ, αν και επιχείρησε κάπως να «τσιμπήσει» ακόμα περισσότερο το συνολικό ποσό.

Όπως μετέδωσε το SkySports, ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ έστειλε τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, Τζούλιαν Γουόρντ, στην Πορτογαλία προκειμένου να διευθετηθούν όλα τα ζητήματα για τη μεταγραφή και να επιστρέψει στην Αγγλία με όλες τις υπογραφές, αφήνοντας και τα εισιτήρια του ταξιδιού για τον παίκτη με προορισμό το λιμάνι...

Liverpool's Director of Football Julian Ward is in Portugal to complete the signing of Darwin Núñez from Benfica ✍️ pic.twitter.com/ykanfpXqaT